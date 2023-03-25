Rüyada araba görmek ne demek

Rüyada arabaya binmek işlerin iyiye gideceğine yorumlanır. Yine rüyada araba görmek mevcut işinizinden terfi edeceğinize işarettir.
Rüyada arabaya binmek güzel geçecek ticari amaçlı bir yolculuğa çıkılacağına delalettir.
Rüyada kaza yapmış bir araba görmek büyük bir mevki sahibi olmaya tabir edilir.
Rüyada yuvarlanmış bir araba itibarın kısa süreli olacağına da yorumlanır.
Rüyada arabanın altında kalmak ise zenginliğe ve mirasa işarettir.
Rüyada arabanın peşinden koşmak, uzun süreli işsizliği de delalettir.