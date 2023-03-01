Rüyada kişinin kendisini bir asansörde görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada asansör görmek asansörün yönüne göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada asansör ne demek? Rüyada asansörün anlamı nedir?

RÜYADA ASANSÖR ANLAMI NEDİR?

Rüyada asansör yukarı ya da aşağı hareket etmesine bağlı olarak iki farklı şekilde yorumlanır. Bu rüyada yukarı giden gökyüzüne yani ruhani aleme aşağı giden ise toprağa yakınlaşır. Aşağı gidiş bu yüzden dünyevi işlere yukarı gidiş ise daha manevi işlere yönelir anlamlar içerir. En genel anlamıyla asansörle yukarı çıkan Allah’a aşağı inen ise dünyaya yakınlaşır.

Asansör rüyalarının bir farklı yorumu da yükselme ve alçalma temasını esas alarak yapılır. Asansörle yukarı çıkan kişi seviye ve kademesini yükselir ve terfi eder, aşağı inen ise bunun tam tersine seviyesini düşürür ya da kazancı azalır. Bu yorum esas alındığında asansörle yukarı hatta en üst kata çıkmak en iyidir şeklinde yorumlanır. Yine buna bağlı olarak en alt zemin kata inmek bazen rezil olmak, bazen iflas etmek bazen en kötüyü görmek olarak yorumlanır.

asansör hayatta karşılaştığımız iniş çıkışların simgesidir. Buna bağlı olarak asansörde yukarı ya da aşağı çıkışlar bazen sadece bugünlük ya da bu haftalık durumun iyiye ya da kötüye gitmesi anlamına gelebilir ve çok fazla ciddiye alınmamalıdır. Bu rüya bazen şansın açılması ya da kapanması, bazen bir durumun bir süreliğine iyiye ya da kötüye gitmesi olarak da yorumlanabilir. Asansörler genellikle çok kısa süreliğine içinde bulunduğumuz araçlardır, bu yüzden genellikle geçici iniş çıkışları temsil ederler.

RÜYADA ASANSÖR GÖRMENİN VERDİĞİ MESAJLAR

-İniş çıkış

-Sınıf atlama

-Mekan değiştirme

-Ziyaret

RÜYADA ASANSÖRLE AŞAĞI İNMEK NE DEMEK?

Asansörle aşağı inmek iki şekilde yorumlanır:

1- toprağa yani dünyevi olana yakınlaşmak,

2- daha aşağı seviyeye iniş.

Her iki yorumda birbirinden oldukça farklıdır ve bu yüzden asansör rüyalarının yorumunu en iyi kişi yaşadığı hayata bakarak yapmalıdır.

Asansörde zemin kata inen bazen bir durumda yaşayabileceğinin en kötüsünü, bazen iflası görebilir. Bazıları için bu rüya sadece dünyevi değerlere hiç olmadığı kadar yaklaşmak ve bağlanmaktır.

RÜYADA ASANSÖRLE YUKARI ÇIKMAK NE DEMEK?

Asansörle yukarı çıkmak birçok yorumcuya göre yükselmektir. Bazen asansörle yukarı çıkan geçici bir süreliğine de olsa kendinden bir üst kademedeki bir insanla bir görüşme ya da toplantı yapar. Ya da asansörle yukarı çıkmak bir mesele için devlete başvurmak ya da devletten gelecek bir faydadır.

Asansörle yukarı çıkanın kendinden daha büyük ya da yüksek kademedeki kişilerle bir alışveriş yapması da mümkündür. Fakat tüm bunların yanı sıra asansörle yukarı çıkanın makam ve mertebesinin artması olasılığı da oldukça yüksektir.