O şehrimiz halen kışı yaşıyor. Kar kalınlığı 10 santim

O şehrimiz halen kışı yaşıyor. Kar kalınlığı 10 santim
Düzenleme: Kaynak: İHA
Ardahan’da günlerdir aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
1/8
O şehrimiz halen kışı yaşıyor. Kar kalınlığı 10 santim 1

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu.

2/8
O şehrimiz halen kışı yaşıyor. Kar kalınlığı 10 santim 2

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmalarına başladı.

3/8
O şehrimiz halen kışı yaşıyor. Kar kalınlığı 10 santim 3

Sürücü Necdet Bilgin, mayıs ayında karşılaştıkları kar yağışının sürpriz olduğunu belirterek, "Mayısta kar yağışı görmek şaşırtıcı oldu.

4/8
O şehrimiz halen kışı yaşıyor. Kar kalınlığı 10 santim 4

Bu durumu bereket olarak mı değerlendirelim bilemiyorum. İnsanın kartopu oynayası geliyor," şeklinde konuştu.

5/8
O şehrimiz halen kışı yaşıyor. Kar kalınlığı 10 santim 5

Ardahan’da kar yağışının etkisiyle hava sıcaklıkları da belirgin şekilde düştü. Sıcaklık, sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

6/8
O şehrimiz halen kışı yaşıyor. Kar kalınlığı 10 santim 6
7/8
O şehrimiz halen kışı yaşıyor. Kar kalınlığı 10 santim 7
8/8
O şehrimiz halen kışı yaşıyor. Kar kalınlığı 10 santim 8
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Batman’da dolu yağışı çilek bahçelerini vurdu
Batman’da dolu yağışı çilek bahçelerini vurdu
Karadenizli balıkçılardan eylem kararı
Karadenizli balıkçılardan eylem kararı
Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar
Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar
Sütey Yaylası sarıya boyandı
Sütey Yaylası sarıya boyandı
Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı
Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı
Adana'yı toz bulutları esir aldı!
Adana'yı toz bulutları esir aldı!