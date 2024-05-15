O şehrimiz halen kışı yaşıyor. Kar kalınlığı 10 santim

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmalarına başladı.
Sürücü Necdet Bilgin, mayıs ayında karşılaştıkları kar yağışının sürpriz olduğunu belirterek, "Mayısta kar yağışı görmek şaşırtıcı oldu.
Bu durumu bereket olarak mı değerlendirelim bilemiyorum. İnsanın kartopu oynayası geliyor," şeklinde konuştu.
Ardahan’da kar yağışının etkisiyle hava sıcaklıkları da belirgin şekilde düştü. Sıcaklık, sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.