Ortaokulda Kuran kursu sınıfı açtılar

AKP iktidarında sivil toplum kuruluşu adı altında tarikat ve cemaatlerle yapılan protokoller ve ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi laik eğitime darbe vurmaya devam ediyor. Bu durumun son örneği Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşandı.

ÇEDES projesi kapsamında ilçede faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet Ortaokulu’nda ‘din kültürü ve ahlak bilgisi dersliği’ adı altında Kuran kursu sınıfı açıldığı gün yüzüne çıktı.

Açılan dersliğe birçok rahle koyulduğu ve yerlerin halıflex ile kaplandığı görülürken, sıranın bulunmadığı ‘derslikte’ dini motifler de yer aldı. Öğrencilerin rahlenin önünde oturduğu görüntüler ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MEM PAYLAŞIM YAPTI

Derslik için 2 Mayıs’ta açılış töreni gerçekleştirilirken açılışa Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar da katıldı. Törene Uzunlar dışında; İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Ümit Aslan ve Elif Kırımlı ve ÇEDES İlçe Koordinatörü Sezgin Yaşar da yer aldı.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM), sosyal medya hesabından dersliğin açılış törenine ilişkin paylaşımlar yaptı. Öğrencilerin rahlelerde oturduğu görüntülerin yer aldığı paylaşımda, “Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Uzunlar, Şube müdürlerimiz Ümit Aslan ve Elif Kırımlı, Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet okulumuzda din kültürü ve ahlak bilgisi dersliğinin açılışını ÇEDES projesi kapsamında gerçekleştirdi.” ifadeleri kaydedildi.

Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Tekkeköy Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Şube müdürlerimiz Ümit Aslan ve Elif Kırımlı, ÇEDES İlçe Koordinatörümüz Sezgin Yaşar ile okul idaresi ve öğretmenlerimizin katılımıyla din kültürü ve ahlak bilgisi dersliği açıldı. Dersliğimizin açılmasına vesile olanlara teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.” denildi.