Rüyada biriyle anlaştığını görmek ne demek?

Rüyada anlaşma yaptığını görmek ticari işlerde zarara uğrayacağınıza işarettir. Rüyada biriyle nlaştığını görmek malınızdan olacağınıza delalettir.

Rüyada görülen anlaşmazlık yapılan iyilikleri sürekli söylenmekten vazgeçilmesi gerektiğine yorumlanır.

RÜYADA DÜŞMANLA ANLAŞMA YAPMAK

Bir kimsenin rüyada düşmanla anlaşma yaptığını görmesi, hasta olan birinin şifa bulacağına tabir edilir.

Rüyada düşmanla anlaşma yapmak rahatlığa ve refaha kavuşulacağına yorulur.

Rüyada anlaşma görmek, nimete, geçimin kolaylığına, bekâr için evlenmeğe, namaz, oruç gibi hayırlı ve güzel ameller yapmaya işarettir.