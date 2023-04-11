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Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?

Rüyada boya görmenin hem iyi hem de kötü tabirleri vardır.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:24
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Rüyada boya görmek ne demek

Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
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Rüyada boya görmenin anlamları rengine göre değişir.

Rüyada beyaz boya görmek, iyi ve muntazam bir hayata; sarı boya görmek, hastalığa; siyah boya kedere; mavi boya, arkadaşlığa; yeşil boya ihlâs ve samimiyete; kahverengi boya, verasete delâlet eder.

Mesleği boyacılık olan bir kimsenin rüyada boya kullanması, nimete, yardıma, düşmanı zelil ve hakir etmeye, korkudan emin olmaya işarettir.

Rüyada saçı sakalı ağarmış olduğu halde, saçını sakalını kına ile boyadığını görmek, rüya sahibinin rütbe ve makamının yükselmesine yorumlanır.

Rüyada kına görmek, kadınlar için sevinç, güzel elbise, ferahlık, nimet ve zinettir.

Rüyada boya görmek sermayenizi yitireceğiniz anlamındadır.

Rüyada boya satmak dostlarla iyi bir geleceğe tabir edilir.

Rüyada boya satın almak işlerin bozulmaması için tedbirler almanın gerektiğine işarettir.

Rüyada boya yapmak, çevrenizdekiler üzerinde güçlü etkiler sağlayacağınız bir sürece girdiğinizi gösterir

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