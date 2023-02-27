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Rüyada çadır görmek ne demek? Rüyada çadır görmenin anlamı nedir?

İşte rüyada çadır görmenin olumlu ve olumsuz tabirleri…

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:40
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Rüyada çadır görmek ne demek?

Rüyada çadır görmek ne demek? Rüyada çadır görmenin anlamı nedir?
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Rüyada çadır görmek yolculuğa, kabre, kadına ve eve işarettir. Rüyada çadırdan içeri girmek hiç beklemediğiniz birinden bir fenalık, kötülük göreceksiniz demektir.

Rüyada çadır kuran erkek yakında iş sahibi olacağına yorumlanır.

Çad r toplayan erkek ise, kendi işinin sahibi olacağına işarettir.

Rüyada çadırda uyumak sevdiğinden haber geleceğini belirtir.

RÜYADA ÇADIR GÖRMEK

Rüyada çadır ne kadar büyükse o kadar iyi olacağına yorumlanır.

Çadırda oturmak güzel bir olayın pek yakında gerçekleşeceğine işaret eder.

Bir kimsenin rüyada çadır görmesi, hareket ve yolculuğa, kabre veya zevceye, yahut eve delâlet eder.

Yine rüyada kendi çadırı yanında beyaz bir çadır kurulduğunu görmek, rüya sahibinin iyilikle emreden, kötülükten men'eden ve günahlardan sakınan bir adam olduğuna işarettir.

Rüyada kendi çadırında ayın bulunduğunu görmek, aşk ve muhabbet ile tâbir edilir.

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