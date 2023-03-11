Rüyada çakmak görmek ne demek? Rüyada çakmak göemek ne anlama geliyor?

Kişinin rüyada ısınmak için ateş yaktığını görmesi, saltanat ile tâbir olunur.

Rüyada yanan bir çakmak görülmüşse, arzu edilen Şeylerin gerçekleşeceğine işarettir.

Eğer çakmak çabalara rağmen yanmıyorsa, hayal kırıklığı olacak demektir.

Rüyada çakmak taşı çaktığını görmek, bekâr için evlenmeye, ateşin çıkması hanımın hamileliğine ve ondan meydana gelecek çocuğa delâlet eder.

Bazı kere de, çakmak taşı çakmak, karı koca, iki ortak arasında meydana gelecek şerre işarettir.

Rüyada çakmak taşından çıkan bir ateşin elbise veya vücudu yaktığını görmek, o evde mal, ırz veya vücuda erişecek olan zarara alamettir.