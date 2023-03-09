﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?

Rüyada ceviz görmek mal ile yorumlanır. Rüyada ceviz yemek para kazanmak demektir.

Ceviz toplamak aile yaşamınızın mutlu olmasının belirtisidir.

Cevizi gören kadın ise, çok uzun ömürlü olmaya işarettir. Çürük ceviz birisinin sizi kandracağının belirtir.

RÜYADA CEVİZ GÖRMEK

Rüyada cevizlerin birbirine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddet ile tâbir olunur.

Kırılmış ceviz görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz elde edilen mala delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ceviz toplayıp yediğini görmesi, kendisine bir kadın tarafından gelecek mala işarettir.

Rüyada cevizin kabuğunu yediğini görmek, cimri bir adamı gıybet etmeye yorumlanır.

Rüyada ceviz ağacı görmek kötü ve açgözlü bir adamla karşılacağınıza yorulur.