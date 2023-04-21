Rüyada deli görmek ne anlama geliyor? Rüyada deli görmek neye işaret?

Rüyada deli görmek yeni biriyle tanışılacağına işarettir.

Rüyada deli görmek kısmet olarak da yorumlanır.

Rüyada delirdiğini görmek doğru bir karar verileceğine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada delilik hali görmesi, rüya sahibinin deliliği nisbetince eline geçecek mala tabilir edilir.

Rüyada, kendi çocuğunun deli olduğunu görmek, baba için zenginliğe delâlettir.

Rüyada kadının deliliği, senenin ucuzluk ve bolluğuna işarettir.

Ayrıca delilik, aşka da delâlet eder. Bazan da acı ve keder veren darbeye ve güzel amel işlemeye alâmettir.