Rüyada gelin görmek ne demek? Rüyada gelin görmek neye işaret?

Rüyada gelin görmek genel olarak iyiye yorulur.

Rüyada gelin neşe, huzur, güzel haber demektir.

Rüyada gelin olduğunu gören bekar ise evlilik olacağına işarettir.

Rüyada gelin görmek, eğer gelin bezekli olursa dünyaca ucuzluk ve bolluğa ve berekete alâmettir.

Bir genç kızın rüyada gelin olduğunu görmesi, tez zamanda kısmetinin çıkacağına delâlettir.

Rüyada bir hanımla evlendiğini görmek, o evlendiği kadının kıymeti, fazileti, değeri, isminin anlamı ve de güzelliği nisbetinde nimet ve saltanata yorumlanır.

Rüyada tanıdığı bir hanımla evlendiğini görmek, bir başkasını evlendirmeye alâmettir.