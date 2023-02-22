Rüyada güneş görmek ne demek? Rüyada güneş görmek neye işaret?

Rüyada güneş görmek zenginliğin ve mutluluğun işaretidir.

Rüyada güneş görmek altın veya güzel bir kadın de demektir.

Kişi rüyasında eğer güneşin batışını izliyorsa bazı kararlar almadan önce iyi düşünmesi gerektiğinin habercisidir.

RÜYADA GÜNEŞİ BULUTLAR ALTINDA GÖRMEK

Bir kimsenin rüyada güneşi bulutlar altında görmesi, devlet adamlarından birinin öleceğine işarettir.

RÜYADA GÜNEŞLE KONUŞMAK

Rüyada güneşle konuştuğunu görmek, hükümdar tarafından izzet ve şerefe nailiyete delâlet eder.

Rüyada kendisinin güneş olduğunu görmek, güneş ışığı nisbetinde büyük bir mülke işarettir.

Rüyada güneşe yapışıp ona ulaştığını görmek, devlet büyüklerinden gelecek hayır ve menfaat olarak yorumlanır.

RÜYADA GÜNEŞİN EVİN İÇİNE DOĞMASI

Rüyada güneşin evinin içine doğup evin her tarafını aydınlattığını görmek, şöhrete işarettir.

Rüyada güneşin kendisine secde ettiğini görmek, büyük bir devlete mâlik olmaya yorumlanır.

RÜYADA GÜNEŞİN KARANLIK, KIRMIZI OLMASI

Rüyada güneşin, karanlık ve kan renginde olduğunu veya güneşin şeklinin bozulduğunu görmek, bütün insanlar için kötü şeylerin olacağına işarettir.

Bir kimsenin güneşi yüksek bulunduğu yerinde görmesi, kadr ve şanının yüce olmasına delâlet eder.