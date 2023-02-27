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Rüyada hakim görmek ne anlama geliyor? Rüyada hakim görmek ne demek?

Rüyada hakim görmenin hem olumlu hem olumsuz tabirleri bulunuyor.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:33
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Rüyada hakim görmek ne anlama geliyor? Rüyada hakim görmek ne demek?

Rüyada hakim görmek ne anlama geliyor? Rüyada hakim görmek ne demek?
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Rüyada hakim görmek, güzel işlere ve hayır işlere yorulur.

Rüyada hâkim görmek, ilim, irfan ve hikmet sahibi olmaya delâlet eder.

Rüyada kendisinin hâkim olup halkı hesaba çektiğini görmek, yüce mevkiye, şerefe işarettir.

RÜYADA HAKİM GÖRMEK

Rüyada hâkim görmek, ana babaya, üstada, terbiyeciye, insanın hak ve adaletten arzu ettiği şeye alâmettir.

Rüyada adalet üzere hüküm veren bir hakimi görmek, makam sahibi olmaya, Allahu Teâlâ'nın o kişiden razı olacağına ve onu nimetlendireceğine yorumlanır.

Rüyada hâkim huzuruna çıkıp hesaba çekildiğini görmek, zor ve şiddetli işlerden kurtulmaya işarettir.

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