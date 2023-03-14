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Rüyada idam görmek ne anlama geliyor?

Rüyada idam görmenin hem olumlu hem de olumsuz tabirleri var.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 12:58
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Rüyada idam görmek ne anlama geliyor

Rüyada idam görmek ne anlama geliyor?
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Rüyada idam görmek borçlu bir kimsenin rüyada boynunun vurulduğunu görmesi, borçtan kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada tanıdık birinin idam edildiğini görmek, o kişinin üzüntü ve kederinin gideceğine ve sevinçli günlerinin geleceğine işarettir.

Rüyada bir mahkeme tarafından idama mahkum edildiğini görmek, izzet ve şerefe yorumlanır.

RÜYADA İDAM GÖRMEK

Rüyada idam edildiğini görmek başarılı olacağına tabir edilir.

Rüyada asılmak, fakirler için hayra işarettir. Zenginler için varlığın artacağı anlamındadır.

Rüyada idam görmek bekarlar için, evlilik işaretidir.

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