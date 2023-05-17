Rüyada kaplan görmek neye işaret? Rüyada kaplan görmek ne demek?

Rüyada kaplan görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Rüyada kaplan görmek rakibini yenmeye işarettir.

Rüyada kaplan görmek yüksek makama delalettir.

Rüyada kaplanla karşılaştığını görmek birine yapılan iyiliğe yorulur.

Rüyada yaşlıi zayıf bir kaplan görmek amaçlarınızın gerçekleşmeyeceğine anlamlandırılır.

Bir kimsenin rüyada bir kaplan avladığını veya öldürdüğünü görmesi, düşman üzerine galip olmaya ve onu kahretmeye delâlet eder.

Rüyada kaplan eti yediğini görmek, mal ve şerefe nailiyete işarettir.

Yine rüyada kaplana bindiğini görmek, büyük bir saltanat ile tâbir olunur.