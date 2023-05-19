Rüyada karpuz görmek ne demek? Rüyada karpuz görmek neye işaret?

Rüyada karpuz görmenin iyi ve kötü anlamları vardır.

Rüyada karpuz görmek ne demek? Rüyada karpuz görmek neye işaret?

Rüyada karpuz satın almak yeni bir işe işarettir.

Rüyada karpuz görmek para kazanılacağına yorumlanır.

Rüyada kapruz kesmek kötü haber almaya delalet eder.

RÜYADA KARPUZ GÖRMEK

Rüyada karpuz yemek dedikodunuzun yapılacağına tabir edilir.

Rüyada tarladan karpuz almak akrabaların ya da arkadaşlarınızla kavga edeceğinize yorumlanır.

Rüyada elini semaya uzatıp bir karpuz aldığını görmek, mülke ve nimete mâlik olmaya delâlet eder.

Rüyada tamamen yetişmiş ve kemale ermiş karpuz görmek, sağlığa işarettir.

Kavun ve karpuz rüyası, üzüntü, keder, gam ve hastalık çeken bir kimseye tabir edilir.

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