Rüyada kaz görmek ne demek? Rüyada kaz görmek neye işaret?

Rüyada kaz görmek çevrenizde kötü insanlar var demektir.

Rüyada kaz eti yemek size zararı dokunacak birisiyle ortak hareket edeceğinize yorumlanır.

Rüyada görülen kaz, zevceye ve hizmetçiye işarettir.

Rüyada kaz eti yediğini görmek, zengin ve neşeli bir kadınla rızıklanmaya, komşulardan gelecek mala delâlet eder.

Rüyada kaz görmek, kadir ve kıymetli, takva ve vera sahibi, ibadet ehli ve iffetli olan birtakım kimselere tabir olunur.

Rüyada kaz ile konuştuğunu görmek, hanım tarafından şerefe ve rif’ate nailiyete işarettir.