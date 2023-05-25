Rüyada kemer görmek ne demek? Rüyada kemer görmek neye işaret?

Rüyada kemer görmek derde, sıkıntıya işarettir.

Rüyada kemer görmek hayatınızda değişiklikler olacağına yorumlanır.

Rüyada kemer görmek uğursuzluğa delalettir.

Rüyada kemer görmek evliliğe ve çocuk sahibi olmaya tabir edilir.

RÜYADA KEMER GÖRMEK

Yine kemer rüyası, hizmetçi sahipleri için hizmetçilere ve bunlardan başkaları için de kemerin kıymeti miktarınca zinet ve mala delâlet eder.

Rüyada kemer görmek, baba, amca, evlat, büyüklerden bir zat veya işlerinde muavenet göreceği bir kimse ile tâbir olunur.

Rüyada bir kemeri sağ eli ile almak, yolculuğa, sol eliyle almak memuriyete delâlet eder.

Rüyada kemer görmek, büyük bir makama nailiyete işarettir.