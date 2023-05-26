Rüyada kertenkele görmek ne demek? Rüyada kertenkele görmek neye işaret?

Rüyada kertenkele görmek düşmanlarınızın saldırısına uğrayacağınız anlamına gelir.

Rüyada kertenkele görmek, hastalık ile tâbir edilir ve rüya sahibi hasta olur.

Rüyada kertenkele görmek, halkın malına hile yapan bedevi bir araba delâlet eder.

Rüyada kertenkele kendisinden vahşet duyulan korkunç bir adama işarettir.

Rüyada büyük kertenkele görmek, iş hususunda azimli ve sebatlı bir kimseye yorumlanır.

Rüyada alaca kertenkele görmek, fakirliğe, üzüntüye veya alçak, ahlâksız bir kimseye ve bir kavimden gelecek zararlara delâlet eder.

Rüyada alaca kertenkele görmek, koğuculuk ve gammazlıkla halkın arasını bozan ve onları fitneye sürükleyen kötü bir adama alamettir.