Rüyada keser görmenin anlamı nedir? Rüyada keser görmek neye işaret?

Rüyada keser görmek rızık ve bolluğun habercisidir.

Bir kimsenin rüyada keser görmesi, bulunduğu hal üzerinde devam etmesine işarettir.

Rüyada keser görmek, geçim derdi, çocuk, rızık ve menfaate tabir olunur.

RÜYADA KESER GÖRMEK

Rüyada keser görmek, malı kendi tarafına çekmeye ihtiraslı kimseye; uzun dilli ve kötü söz söyleyen şerli bir kadına delâlet eder.

Rüyada keserle bir ağaç yonduğunu görmek, yongalarının miktarı kadar para kazanmaya alamettir.

Bazen da keser, bekârın evlenmesine, evlinin çocuğu olacağına işarettir.

Rüyada keser görmek, bir işin menfaatinize uygun bir biçimde son bulacağına yorumlanır.