Rüyada köstebek görmek ne demek? Rüyada köstebek görmek ne anlama geliyor?

Rüyada köstebek görmek kötülüğünüzü isteyen bazı kişilerin olduğuna işarettir.
Rüyada köstebek görmek dikaktli olmanız gerektiğine yorumlanır.
Rüyada köstebek görmek, zillete, buğz ve adavete, haram rızka, aksaklığa, duvar delen hırsıza delâlet eder.
Köstebek etini yediğini görmek, fasık bir kimsenin gıybetine tabir edilir.
Yine köstebek rüyası, günah, eziyet, zevce, toplantı, ve evlada anlamlandırılır.
Rüyada bir köstebek aldığını veya köstebeğin kendi nezdine geldiğini görmek, şehirden göç etmeye alâmettir.