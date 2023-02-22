Rüyada kurban kestiğini görmek ne demek? Rüyada kurbanlık hayvan görmek ne anlama geliyor?

Rüyada kurban kestiğini görmek kişinin borcunu ödeyeceği, zengin olacağı, hacca gideceği, hasta ise iyileşeceği şeklinde yorumlanıyor.

Bir kimsenin rüyada Allah rızası için kurban kestiğini görmesi, bütün keder ve gamdan kurtulacağına, sevinç ve berekete boğulacağına, hastalıktan şifa bulacağına işret eder.

Rüyada halka kurban eti dağıttığını görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve sevaba yorumlanır.

RÜYADA KURBAN GÖRMEK

Rüyada kurban görmek, zevceye, kendisiyle iftihar edilecek çocuğa ve kendisiyle Hak rızasına yaklaşılan güzel ve salih amele işarettir.

Rüyada kurban adağını yerine getirdiğini gören kimse iyi duruma geleceğinin habercisidir.

Koyun, keçi, sığır gibi ev hayvanlarını kurban ettiğini görmek, onlardan gelecek menfaatlere ve helal rızka tabir edilir.

Herhangi bir şeyden korkan adamın rüyada kurban kestiğini görmesi korku ve şiddetten emin olmaya işarettir.