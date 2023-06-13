Rüyada kusmak görmek ne demek? Rüyada kusmak neye işaret?

Bir kimsenin rüyada oruç olduğu halde kustuğunu ve onu tekrar yaladığını görmesi, borcunu ödemeye gücü yettiği halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günaha battığına delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin yemek veya kan ya da balgam kustuğunu görmesi, hayır ve menfaata, mal ve servete tabir edilir.

Rüyada leğen içine kustuğunu görmek, günahlardan tevbe etmeye işarettir.

Rüyada süt içip sonra bal kustuğunu görmek, tevbe etmeye işarettir.

Rüyada çok çok kan kustuğunu görmek, fakir için mala, bir çocuğun dünyaya gelmesine veya yakın akrabalardan gurbette bulunan birinin evine dönmesine yorumlanır.