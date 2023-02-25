Rüyada mektup görmek ne demek? Rüyada mektup görmenin tabiri nedir?

Rüyada kendisine bir mektup verildiğini görmek her türlü hayra işarettir. Rüyada bir mektup yazan kimse bir isteğine ve olumlu cevap alır.

Mektup yazıp zarfa koyan kimse işinde başarılı olacaktır.

RÜYADA MEKTUP ALMAK YA DA GÖNDERMEK

Rüyada evine postacının mektup vermek veya postacıdan mektup almak, birisine mektup yazacağına yorumlanır.

Erkekler için işinde yükselmeye; iş yapan birisi için daha fazla para kazanmaya işaret eder. Çalışan kadınlar için de bu geçerlidir.

Ev kadının ise çok iyi zaman geçireceğine ya da bir toplantıya, davete katılacağına delalet eder.

Rüyada mektup gönderen ya da alan genç kızlar için ilginç bir aşk anlamındadır. Mektup rüyalar da genel olarak belge ve kağıt gibi yorumlanır.

Rüyada bir devlet reisinin kendisine mektup verdiğini veya mektup gönderdiğini görmek, yüksek bir makama delâlet eder.

Rüyada insanlara mektuplar verdiğini görmek, halka iyilik etmeye, güzel amele ve rızka işarettir.