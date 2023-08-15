Rüyada öküz görmek ne demek? Rüyada öküz görmek neye işaret?

Rüyada öküz görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Rüyada öküz görmek ne demek? Rüyada öküz görmek neye işaret?

Rüyada öküz görmek paranızın ve malınızın artmasına işarettir.

Rüyada öküz görmek büyük bir iyiliğe delalet eder.

Rüyada öküz satmak işlerinizin kötüye gidebileceğine yorumlanır.

Rüyada bir öküz tarafından kovalanmak sıkıntılı günlere alamettir.

Rüyada öküz görmek, hayır ve berekete, rızkın kolay kazanılmasına, bir şehrin idarecisine, kavmin reisine tabir olunur.

Rüyada görülen öküz kimin olduğu bilinmiyorsa, o mahal halkının berekete nail olacağına delalettir.

Rüyada bir öküze bindiğini görmek, hayırlı bir vazife almaya tabirdir.

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