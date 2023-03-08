Rüyada pamuk görmek ne anlama geliyor? Rüyada pamuk görmek ne demek?

Rüyada pamuk görmek genellikle iyi yorumlanır. Rüyada tarlada beyaz pamuk görmek rahata kavuşalacağına tabir edilir.

Rüyada pamuk tarlası görmek kişinin en büyük isteğine ulaşacağı demektir.

Rüyada pamuk kozası görmek hayırlı ve bol paraya işarettir.

Rüyada pamuk topladığını görmek kendi emeği ile para kazanmaya delalettir.

RÜYADA PMAUK GÖRMEK

Bir kimsenin rüyada pamuğu didip attığını görmesi, günahlarının eksilmesine, Nebiyy-i Zişanın sünnetine, pamuk ağacı da, mütevazi bir adama delâlet eder.

Rüyada her sene mahsul veren pamuk ağacını görmek, hayırlı, herkese faydası dokunan, herkesin iyiliğini isteyen, hâkim, halim ve güzel ahlâk sahibi bir kimseye işarettir.

Rüyada herhangi bir hastalıktan dolayı pamuk kullandığını görmek, dinini güzelleştirecek işe ve dinî emirleri güzelce yerine getirmeye alâmettir.

Rüyada pamuk topladığını görmek, ele geçecek helal mala delâlet eder.