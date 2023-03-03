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Rüyada peynir görmek ne demek? Rüyada peynir görmenin tabiri nedir?

Rüyada peynir görmek, mala, zenginliğe ve rızka işarettir. İşte rüyada peynir görmenin anlamları...

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 10:49
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Rüyada peynir görmek ne anlama geliyor

Rüyada peynir görmek ne demek? Rüyada peynir görmenin tabiri nedir?
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Rüyada peynir yemek iş yaşamında kandırılmaya yorumlanır.

Rüyada peynir görmek veya almak, erkekler için ticarette büyük para kazanacağına delalettir.

Rüyada peyniri ekmeğe katık edip yediğini görmek, geçimin güç ve çetin olmasına tabir edilir.

Rüyada peynir gören kişi bekar ise evliliğe, evli ve çocuklu bir kadın için miras kalacağına yorumlanır.

Rüyada peynir, bekâr için evlenmeye, hamile kadın için çocuğa, artan mala ve uzun ömre delâlet eder.

Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki:

Rüyada peynir görmek, rahat ve afiyetle beraber mala, taze peynir hazır mala ve senenin ucuzluk ve bereketli olacağına delâlet eder. Rüyada taze peynir görmek eskisinden daha iyidir. Kuru peynir, seferden hâsıl olacak az mala, taze peynir ise zahmetsiz kazanılacak çok mala delâlet eder. Koyun sütünden imal edilmiş peyniri hamice kadının görmesi, hamileliğinden selâmetle kurtulacağına işarettir.

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