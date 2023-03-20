Rüyada Ramazan ayını görmek ne anlama geliyor?

Ramazan ayında görülen rüyanın hükmü gecikmez.

Ramazan ayını rüyada görmek, bereket, hayır, iyilik, af ve mağfirete delâlet eder.

Bu rüyayı gören ilim ve Kur'ân öğrenen biri ise, ilme ve Kur'ân'a nail olur. Çünkü Kur'ân-ı Kerim bu mübarek ayda nazil oldu.

RÜYADA NAMAZ AYINI GÖRMEK

Rüyada Ramazan ayını gören saralı ve hasta ise, tez zamanda şifa bulur, sıkıntıda ise, sıkıntıdan halâs olur.

Ramazan ile ilgili rüyalar, her zaman hayra yorulur.

Rüyada Ramazna ayını görmek zenginlik, bereket, sağlık ile yorumlanır.