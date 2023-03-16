Rüyada sancak görmek ne anlama geliyor?

Rüyada sancak görmek şeref, izzet, makam ve rütbeye işarettir.

Rüyada askeri bir sancak görmek, çok para kazanacağınıza bir iş gezisine gideceğinize delalettir.,

Rüyada sancak görmek alim, imam, zahid, zeki, şecaatli, zengin, cömert ve şöhret sahibi bir kimseye alamettir.

RÜYADA SANCAK GÖRMEK

Rüyada sancak görmek, dört vech ile tâbir olunur; şeref, yolculuk, yüksek makam, Hüsn-i hal. (Yani güzel hal. )

Rüyada sancak görmek, bekar için evlenmeye, hamile kadın için bir çocuğa, borçlu için borçtan kurtuluşa yorumlanır.

Bir kadın rüyada üç tane sancak gömdüğünü görse, o kadın sırasıyla halkın şereflilerinden üç kimse ile evlenir.

Bir kimsenin rüyada kendisine sancak ismi verildiğini görmesi, iyi bir isimle anılmaya, ilme, doğru yola ve saltanata delâlet eder.