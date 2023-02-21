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Rüyada şehit görmek neye işaret? Rüyada şehit görmek ne demek?

Rüyada şehit görmenin anlamı genel olarak olumlu ve iyi şeylerdir. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 08:30
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Rüyada şehit görmenin anlamı nedir

Rüyada şehit görmek neye işaret? Rüyada şehit görmek ne demek?
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Rüyada şehit görmek demek çevrenizde saygı görecek makamlara yükseleceksiniz demektir.

Rüyada şehitlerden birinin diri olduğunu görmek, o görülen şehidin takip ettiği yol ve tutumun insanlar arasından devam edeceğine işarettir.

Rüyada bir şehidin hayatta olduğunu görmek, Allahu Teâlâ'ya yakınlığa delâlet eder.

Rüyada Allah yolunda gaza ederken şehit düşen bir kimseyi görmek, rahmet ve gufrana, cennet, nimet, hayır ve bereket, feyz-ü felah ve saadet-i dâreyne delâlet eder.

Rüyada gaza ederken kendisinin şehit olduğunu görmek, dünya ve ahirette feyz ü felaha, son nefeste iman ile göçmeye ve Ce-nab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretine mazhariyete delâlet eder.

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