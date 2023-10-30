Rüyada şeker görmek ne demek? Rüyada şeker görmek ne anlama geliyor?

Rüyada şeker eğlenceli bir yaşama, zengin olmaya tabirdir.

Rüyada birine kutuyla şeker ikram etmek bağışa işarettir.

Rüyada şeker imal ettiğini, yediğini veya şekere mâlik olduğunu görmek, her işin sonunu almaya ve her arzuya kavuşmaya yorumlanır.