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Rüyada silah görmek ne demek?

Rüyada silah görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:50
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Rüyada silah görmenin anlamı nedir

Rüyada silah görmek ne demek?
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Rüyada silah görmek, kuvvete ve düşmanları alt etmeye ve zafer kazanmaya yorumlanır.

Rüyada silah görüp kullanmamak ve onun olgunluğuna ve muradına erişmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada silah görmesi, düşmana karşı zafer bulmaya, kuvvete, izzete ve hastalıklardan şifaya delâlet eder.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK

Rüyada soyularak silahının elinden alındığını görmek, devlet ve saltanatının zayıf olmasına işarettir.

Rüyada ok, kalkan, kılıç, süngü gibi harb aletleri görmek, izzete, şerefe, yüksek rütbeye, zafere ve müjdeye tabir edilir.

Rüyada silah kuşanmak, kendisiyle hastalık ve dertlerin giderildiği ilaca, şeytanın şerrinden kendisini muhafaza eden zevceye, üzüntü ve kederden kurtuluşa delalettir.

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