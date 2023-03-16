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Rüyada su kuyusu görmenin anlamı nedir?

Rüyada su kuyusu görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:29
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Rüyada su kuyusu görmek ne demek

Rüyada su kuyusu görmenin anlamı nedir?
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Rüyada su kuyusu görmek gülen ve neşeli bir kadına; kadının su kuyusu görmesi de güzel ahlaklı bir erkeğe delâlet eder.

Rüyada su kuyusu görmek, mal, ilim, evlenmek ve hapis ile tabir edilir.

Rüyada kuyu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, kalp ve gönlün açılmasına ve ihtiyaçların karşılanmasına işarettir.

Rüyada bir kuyu kazdığını ve kuyudan su çıktığını görmek, zengin bir kadınla evlenmeye delalettir.

Rüyada evinde veya tarlasında kuyu görmek, çabuk hasıl olacak rızka, müşkülattan kurtuluşa ve sürura yorumlanır.

Rüyada kuyunun suyu taşıp dışarı çıktığını görmek, o mahalde meydana çıkacak üzüntü, keder ve ağlamaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada kuyuya düştüğünü görmesi, rütbe ve makamın düşmesine delâlet eder.

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