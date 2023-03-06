﻿Rüyada zurna görmek ne demek? Rüyada zurna görmek neye işaret?

Rüyada zurna görmek uzun zamandır görüşemediğiniz bri tanıdığınızla tekrar bir araya geleceğinize işarettir. Rüyada zurna görmek, davul gibi tâbir olunur. Zurna çalındığını işitmek, iyi bir söz işitmeye delâlet eder. Rüyada zurna, ney ve kaval gibi şeyler görmek, ölü üzerine ağlayan bir kadına işarettir.

Ebu Saidü'1-Vaaz şöyle demiştir:

Rüyada bir hastanın yanında zurna çalındığını görmek, ölü üzerine ağlamaya delâlet eder. Rüyada bir padişahın veya yüksek makam sahibi birinin kendisine bir zurna verdiğini görmek, refah ve sürura delâlet eder. Rüyada zurna çaldığını ve parmaklarını zurnanın delikleri üzerine koyduğunu görmek, Kur'ân-ı Kerim'i ve mânâsını öğrenmeye delâlet eder. Ve o kişi çok güzel Kur'ân okur. Rüyada hastanın zurna çalması, onun ecelinin geldiğine alâmettir.

Rüyada zurna, kava görmek Kur'ân-ı Kerim okumada üstad olmaya delâlet eder. Rüyada elinde altından bir zurna olduğunu ve onu çaldığını görmek, âlimler için ilimlerinin intişar edeceğine yorumlanır.