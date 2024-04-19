Rüzgarlı havalara dikkat! Resmen yüz felci saçıyor

Yüz felcinin, insan beyninde sinirsel uyarıları ileten ve yüzdeki mimik kaslarının hareketlerini sağlayan fasiyal sinirin çeşitli nedenlerle etkilenmesi ile ortaya çıktığı biliniyor.

Mevsimsel geçişin önemli sorunu olan rüzgarlı havalar ve yüz felciyle ilgili önemli uyarılar geldi. Peki bu mevsimsel geçişlerde ne yapılmalı? İşte detaylar…

Yüz felci için herhangi bir yaş aralığı, cinsiyet vs. gibi kriterler olmadığının altını çizildi.

Yüz felci herkeste görülebilir. Özellikle soğuk hava, rüzgârlı olan günler ve mevsim geçişleri yüz felci için en riskli dönemlerdir. Genellikle yüzün bir tarafı etkilenirken nadir olarak iki taraf da etkilenebilmektedir.

Diğer yandan fizyoterapist Berkay Eren, yüz felcinin herhangi bir yaş aralığı, cinsiyet ve kritere bağlı olmadan herkeste görülebileceği uyarısında bulundu.

Eren, “Soğuk hava, rüzgarlı olan günler ve mevsim geçişleri, yüz bölgesindeki sinirleri olumsuz etkileyerek yüz felcine neden olabilir. Hangi nedenle ortaya çıktığının anlaşılması tedavi için önemli” dedi.

RÜZGAR NASIL YÜZ FELCİNE SEBEP OLABİLİR?

Hipotiroidi gibi bazı durumlar vücuttaki ödemi artırarak yüz felci riskini yükseltebilir. Ayrıca, yüzün şiddetli rüzgara veya soğuğa maruz kalması da sinirlerde ödem oluşumuna ve dolayısıyla yüz felcine yol açabilir.

YÜZ FELCİ NEDİR?

Yüz felci, yüz kaslarının kontrolünü sağlayan fasiyal sinirin zarar görmesiyle ortaya çıkar. Bu durum, herhangi bir yaş grubunu veya cinsiyeti etkilemez ve herkes için risk taşır. Soğuk ve rüzgarlı hava, mevsim geçişleri yüz felci için en riskli zamanlardır. Genellikle yüzün sadece bir yarısı etkilenir, ancak bazen her iki taraf da zarar görebilir.

YÜZ FELCİNİN BELİRTİLERİ

Yüz felcinin belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Genel olarak, tek taraflı yüz felci, göz kırpma ve mimiklerde kontrol kaybı, gözyaşında azalma, ağızda sarkma, tat kaybı, yüz kaslarında seğirme, yeme ve içme güçlüğü, kulak ve çene ağrısı, seslere duyarlılık ve baş ağrısı sayılabilir. İnme sonucu gelişen yüz felcinde ise, bilinç değişikliği, kafa karışıklığı, denge sorunları ve epileptik nöbetler gibi ek belirtiler görülebilir. İnme kaynaklı yüz felcinde göz kırpma ve alın kırıştırma yeteneği genellikle kaybolmaz. Yüz felci belirtileri ortaya çıktığında, hastanın hızla bir sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşır.