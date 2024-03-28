Saadet Partisi iBB Adayı Atatürk’ü selamladı. 'Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz?' Diye soruldu

Saadet Partisi'nin İBB Başkan adayı Birol Aydın, Oğuzhan Uğur'un konuğu oldu.
Birol Aydın, 'Atatürk' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Saadet Partisi adayı olan Birol Aydın, katıldığı programda, izleyicilerden gelen "Atatürk'ü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
SAYGI DURUŞUNDA BULUNARAK...
Bir izleyicinin "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk hakkındaki düşünceleriniz nedir?" sorusuna karşılık Aydın, saygı duruşunda bulunup Atatürk'ün portresine asker selamı vererek yanıt verdi.
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