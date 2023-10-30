Saadet Partisi, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Netenyahu hakkında suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi Rize İl Başkanlığı, Gazze’de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAYNAK: ANKA
Saadet Partisi, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Netenyahu hakkında suç duyurusunda bulundu

İl Başkanı Muhammet Kaçar, “İsrail savaş hukukunu ihlal ederek insanlığa karşı suç işlemektedir” dedi.

Gazze’de Katliam Sürüyor

Kaçar, Rize Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, 23 gündür Gazze’de katil İsrail’in çoluk çocuk demeden bütün bir toplumu yok etmeye çalıştığını söyledi. Yaşanan bu katliama karşı Batı, Birleşmiş Milletler ve NATO’nun kör ve sağır kesildiğini belirten Kaçar, “Her ne kadar İslam ülkelerinde gösteriler mitingler düzenlenmişse de bu katliamın sona ermesi neticesini vermemiştir. Beklentimiz bütün İslam ülkelerinin liderleri bir araya gelerek İsrail’i güçten anladığı ilkesiyle hareketle bu katliamlara son verecek somut adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.

Suç Duyurusunda Bulundular

Kaçar, Saadet Partisi olarak bütün il teşkilatları nezdinde Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Suç duyurusunun muhataplarının başta İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu olmak üzere İsrail Dışişleri, İçişleri Bakanı, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkları olduğunu kaydeden Kaçar, “İsrail Gazze’de adeta soykırım suçu işlemekte, insanlığa karşı suç işlemekte savaş hukukunu ihlal etmektedir” diye konuştu.

Erbakan’ın Uyarıları Hatırlattı

Kaçar, ayrıca Saadet Partisi’nin kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan’ın yaklaşık 50 yıldır İsrail’in planlarından bahsettiğini hatırlattı. Kaçar, “Maalesef kendi düşüncelerinde olan büyük İsrail hedefinde Türkiye var Türkiye toprakları var. Nil ve Fırat arasındaki bütün toprakları kendi ülkesine katarak büyük İsrail devletini kurma arzusu içerisinde, bu sınırlar içerisinde bizim güneydoğudaki bölgelerde olduğundan dolayı bu hususta tekrar dikkat çekmek istemiştir” dedi.

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