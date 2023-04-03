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Sabah gazetesinin üst düzey yöneticisi vefat etti

Sabah Gazetesi'nde uzun yıllardır Haber Müdürlüğü ve ardından Haber Koordinatörlüğü görevinde bulunan Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 21:50
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Sabah gazetesinin üst düzey yöneticisi vefat etti

Sabah gazetesinin üst düzey yöneticisi vefat etti
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Sabah Gazetesi'nin acı kaybı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Sabah Gazetesi’nde çalıştığı sırada rahatsızlanan Arslan,  Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı. Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 Ocak 2009 tarihinde Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü’ne getirilen Arslan daha sonra da Haber Koordinatörlüğü’ne terfi etmişti. 55 yaşındaki Arslan 2 çocuk babasıydı.

ŞABAN ARSLAN KİMDİR?

1967 Ordu Ünye doğumlu olan gazeteci Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü’nü bitirdi. Gazetecilik mesleğine Hürriyet Gazetesi´nde başlayan Arslan, ardından sırayla Akşam Gazetesi´nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi´nde İstihbarat Müdürlüğü yaptı.

Yeni Şafak Gazetesi’ndeki haberleriyle büyük ses getiren Arslan, 2008’de SABAH Gazetesi Bölge Koordinörü olarak göreve başlayarak Marmara, Karadeniz, Bursa, Anadolu eklerini hazırladı. Yine aynı yıl içinde Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Arslan, halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan’ın yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.

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