Sabiha Gökçen çalışanlarına zam

Düzenleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen çalışanlarına zam

Sabiha Gökçen çalışanlarının maaşların yüzde 25 oranında ara zam yapıldı.

Sabiha Gökçen tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı İSG'nin işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), havalimanı çalışanlarını maaşlarına Temmuz 2024 itibariyle yüzde 25 oranında ara zam yapıldığını duyurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, çalışanlarla bir araya gelerek zam kararını paylaştı.

Ara zam kararı, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırma çabasının bir parçası olarak ekonomik koşullara uyum sağlama, çalışanlarının yaşam standartlarını koruma amacıyla hayata geçirildi.

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