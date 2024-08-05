Sabiha Gökçen’de valiz skandalı. ‘Valizler 1 hafta sonra eve gönderilecek’

Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bagaj krizi boy gösterdi. Gün içinde yaşanan sistem aksaklıkları nedeniyle bagaj bantlarında sorunlar meydana geldi. Pegasus şut alanında yığılan valizler göze çarparken, aksaklıklar operasyon bölümüne de etki etti.

"VALİZLERİNİZ 1 HAFTA SONRA EVLERE GÖNDERİLECEK"

AJet Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Ordu - Giresun uçuşunu yapan seferinde de büyük bir kriz yaşandı. Yolcuların iddialarına göre, uçuş esnasında yolcuların valizleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda unutuldu.

Olay, uçuşun varış noktasına ulaşmasından sonra yolcuların bagajlarını teslim almak için beklemeleriyle ortaya çıktı. Fakat beklenen valizler bir türlü banta gelmedi. Havalimanı yetkilileri, iddiaya göre bagajların Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaldığını ifade etti.

AJet Havayolları yetkililerinin yolculara "1 hafta sonra evlerinize gönderilecektir" dediği öne sürüldü.