Sabiha Gökçen Havalimanı satılıyor. Fiyatı şaşırttı yeni sahipleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Karar
Sabiha Gökçen Havalimanı satılıyor. Fiyatı şaşırttı yeni sahipleri belli oldu
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanının 4 milyar dolara satılacağı ileri sürüldü. İstenilen parayı vererek havalimanını satın alacak yeni sahipleri şok etti.

Anadolu Yakası'nın Pendik İlçesi'nde yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan ve 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete açılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 4 milyar dolara satılacağı ileri sürüldü.

İsmini dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen'den alan havalimanın temeli Şubat 1998 tarihinde atıldı. Ocak 2003 tarihinde bitirilen havalimanı toplam 550 milyon dolara mal oldu.

550 milyon dolara mal olan havalimanı 4 milyar dolarlık dev bir anlaşma ile yeni sahiplerine kavuşuyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı, Malezya ve BAE’nin önde gelen yatırım şirketlerinin liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alınmak üzere.

Malaysia Airports Holdings Berhad’ın (MAHB) tüm hisseleri için yapılan bu teklif, yaklaşık 4 milyar dolar değerinde.

Sabiha Gökçen Havalimanı için hisse başına 11 RM (2,3 dolar) teklifi geldi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda ise Malaysia Airports Malezya borsasından çekilecek. Sabiha Gökçen Havalimanı 2023 yılında 37,6 milyon yolcu ağırlamıştı.

sabiha-gokcen-havalimani-yurt-disindan-gelen-yolcu-sayisinda-rekor-kirdi.jpg

4193655168-2d0ff7ff1d-b.jpg

dq6j7z8x0aiqki2.jpg

indir.jpg

sabiha-gokcen-havalimani-transfer-saw.jpg

thumbs-b-c-f21c00dae2d13d60198e954724050259.jpg

Son Haberler
Chris Hemsworth ilk yıldızını aldı Magazin
Chris Hemsworth ilk yıldızını aldı
Roma gezisine götürülen 45 gazetecinin kaldığı otelin fiyatı ortaya çıktı Gündem
Roma gezisine götürülen 45 gazetecinin kaldığı otelin fiyatı ortaya çıktı
Arda Güler'den herkesi şaşkına çeviren fotoğraf. Sosyal medyadan paylaştı Spor
Arda Güler'den herkesi şaşkına çeviren fotoğraf. Sosyal medyadan paylaştı
Siber Güvenlik programı düzenlendi Teknoloji
Siber Güvenlik programı düzenlendi
Uludağ Üniversitesi Rektörü: Kızlı erkekli konserler istemiyorum Gündem
Uludağ Üniversitesi Rektörü: Kızlı erkekli konserler istemiyorum
Orman yangınlarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlara eğitim verildi Yaşam
Orman yangınlarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlara eğitim verildi
Drift atan sürücüye 33 bin 739 TL ceza verildi Gündem
Drift atan sürücüye 33 bin 739 TL ceza verildi