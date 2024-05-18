Sabiha Gökçen Havalimanı satılıyor. Fiyatı şaşırttı yeni sahipleri belli oldu

Anadolu Yakası'nın Pendik İlçesi'nde yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan ve 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete açılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 4 milyar dolara satılacağı ileri sürüldü.

İsmini dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen'den alan havalimanın temeli Şubat 1998 tarihinde atıldı. Ocak 2003 tarihinde bitirilen havalimanı toplam 550 milyon dolara mal oldu.

550 milyon dolara mal olan havalimanı 4 milyar dolarlık dev bir anlaşma ile yeni sahiplerine kavuşuyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı, Malezya ve BAE’nin önde gelen yatırım şirketlerinin liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alınmak üzere.

Malaysia Airports Holdings Berhad’ın (MAHB) tüm hisseleri için yapılan bu teklif, yaklaşık 4 milyar dolar değerinde.

Sabiha Gökçen Havalimanı için hisse başına 11 RM (2,3 dolar) teklifi geldi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda ise Malaysia Airports Malezya borsasından çekilecek. Sabiha Gökçen Havalimanı 2023 yılında 37,6 milyon yolcu ağırlamıştı.