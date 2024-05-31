Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başladı

Serhat Soğukpınar’ın 26 Aralık 2023’te CEO olarak görev almasıyla başlayan iş birliği, sona erdi.

İSG'den, Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik iş birliğinin tamamen bitmesiyle Soğukpınar'ın 31 Mayıs 2024 tarihinden beri gerçekleştirdiği İSG CEO’luğu görevinden ayrılacağı duyuruldu.

İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Maybek'in mevcut görevi dışında yeni CEO’nun Haziran 2024 sonunda resmi olarak göreve başlayana kadar İSG CEO’luğuna vekalet edeceği açıklandı.