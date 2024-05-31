Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik iş birliğinin bittiğini açıkladı. Serhat Soğukpınar CEO görevinden ayrıldı. İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, Serhat Soğukpınar'ın yerine vekaleten CEO pozisyonuna getirildi.

Serhat Soğukpınar’ın 26 Aralık 2023’te CEO olarak görev almasıyla başlayan iş birliği, sona erdi.

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İSG'den, Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik iş birliğinin tamamen bitmesiyle Soğukpınar'ın 31 Mayıs 2024 tarihinden beri gerçekleştirdiği İSG CEO’luğu görevinden ayrılacağı duyuruldu.

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İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Maybek'in mevcut görevi dışında yeni CEO’nun Haziran 2024 sonunda resmi olarak göreve başlayana kadar İSG CEO’luğuna vekalet edeceği açıklandı.

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