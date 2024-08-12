Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir ilk. Tüm zamanların rekoru kırıldı

İSG'den yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta gerçekleşen 696 uçuşta, iç hatlarda 31 bin 797 yolcu geliş, 30 bin 921 yolcu ise gidiş gerçekleştirdi. Dış hatlarda ise 35 bin 198 yolcu geliş, 36 bin 288 yolcu da gidiş yaptı. Bu yeni rekor, 13 Temmuz’da kırılan 133 bin 455 yolcu ve 719 sefer ile kaydedilen önceki rekoru geride bıraktı.

Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) tarafından yönetilen Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) açıkladığı Haziran ayı hava trafik raporuna göre, 2024 yılının ilk yarısında Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip 10 havalimanı arasında yer aldı. Haziran sonu itibarıyla İSG'den yararlanan yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,6 artış göstererek 19 milyon 835 bin 915’e ulaştı.

55 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat noktasına hizmet veren İSG, toplamda 165 destinasyona güçlü bağlantılar sunuyor. Havalimanı, 2024 yılı başından bu yana uluslararası alanda 9 yeni hat açarak küresel bağlantı ağını genişletmeye devam ediyor.