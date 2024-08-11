Beşiktaş yeni transferleriyle kazandı. Sezonu galibiyet ile açtı

Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 31. Dakikada Rafa Silva ve 36. Dakikada Paulista kaydetti.

Mücadelenin başında yaşadığı sakatlık sonrası sahada tedavi görerek maça devam eden Paulista ikinci yarıda devam edemeyerek yerini Necip Uysal’a bıraktı.

Bu sonuç ile birlikte sezona 3 puan ile başlayan Beşiktaş averaj farkı ile liderliğe oturdu.