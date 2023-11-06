Sabiha Gökçen’de Check-in krizi! Teknik sorun nedeniyle uçuşlar aksadı

Yolcular, uzun kuyruklar oluşturdu. Sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Yaklaşık bir saat sonra arıza giderildi ve check-in işlemleri yeniden başladı.
Bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda akşam saatlerinde meydana gelen teknik sorun, kontuarlarda yapılan check-in işlemlerini durdurdu.
Yolcular, uzun kuyruklar oluşturdu. Sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Yaklaşık bir saat sonra arıza giderildi ve check-in işlemleri yeniden başladı.
Bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandı.