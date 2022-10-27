Türkiye saç ekim merkezi

yoğun saç dökülmesiyle oluşan kellik görüntüsünü kapatmak isteyen birçok kişi saç ekim merkezlerine başvururken, Pazar büyüyor.

Market Research’ün araştırmasına göre 2021’de 10,2 milyar dolar değerinde olan küresel saç ekimi pazarının 2029’da 67,1 milyar dolara çıkması tahmin ediliyor.

“TÜRKİYE ZİRVEYE OYNUYOR”

Ülkemiz sağlık turizminde zirveye oynuyor diyen Saç ekim uzmanı Ömer Uğur, konuyla ilgili şunları söyledi:

“165 ülkeden insanlar, saç ekimi merkezlerimizin gerek tedavi gerekse müşteri deneyimi odaklı yaklaşımından dolayı Türkiye’yi tercih ediyor. Ulaşım ve konaklama başta olmak üzere sunulan sağlık hizmetleriyle de ilgi odağına dönüşen Batman, kalıcı sonuç vaat eden saç ekim kliniklerine ev sahipliği yapıyor. Bu sayede hem yurt dışından gelen hastalarda olumlu bir algı oluşturuyor hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz”

DHA