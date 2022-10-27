27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye saç ekim merkezi

Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi’nin paylaştığı verilere göre, 2022’nin ilk altı ayında saç ektirmek için Türkiye’ye gelen kişi sayısının 500 bini aştığına dikkat çekildi. Bu rakamın sene sonuna kadar bir milyona ulaşıp rekor kıracağı belirtildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:26
Takip Et

Saç ektirmek için gelenlerin 1 milyona ulaşması bekleniyor

Türkiye saç ekim merkezi
+
Aa
-

yoğun saç dökülmesiyle oluşan kellik görüntüsünü kapatmak isteyen birçok kişi saç ekim merkezlerine başvururken, Pazar büyüyor.
Market Research’ün araştırmasına göre 2021’de 10,2 milyar dolar değerinde olan küresel saç ekimi pazarının 2029’da 67,1 milyar dolara çıkması tahmin ediliyor.

“TÜRKİYE ZİRVEYE OYNUYOR”

Ülkemiz sağlık turizminde zirveye oynuyor diyen Saç ekim uzmanı Ömer Uğur, konuyla ilgili şunları söyledi:

“165 ülkeden insanlar, saç ekimi merkezlerimizin gerek tedavi gerekse müşteri deneyimi odaklı yaklaşımından dolayı Türkiye’yi tercih ediyor. Ulaşım ve konaklama başta olmak üzere sunulan sağlık hizmetleriyle de ilgi odağına dönüşen Batman, kalıcı sonuç vaat eden saç ekim kliniklerine ev sahipliği yapıyor. Bu sayede hem yurt dışından gelen hastalarda olumlu bir algı oluşturuyor hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz”

DHA

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
2
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
3
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
4
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
5
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
7
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.