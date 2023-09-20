Sacha Boey'den gol itirafı: Ben atamadım

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey, Kopenhag maçı sonrası ilginç bir itirafta bulundu.

Sacha Boey'den gol itirafı: Ben atamadım

Kopenhag karşısında 2-0 gerideyken attığı golle geri dönüşü ateşleyen Boey, "Golümü izledim. Bunu ben değil, takım attı. Daha sonra 2-2 yaptık." dedi.
Boey maçla ilgili değerlendirmesinde ise "Maçın geneline bakınca iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama ufak hataların bedelini ağır ödüyorsunuz. Daha sonra 2-2 yaptık ve maçı bitirdik" ifadelerini kullandı.
Manchester United maçıyla ilgili yorumunda ise Boey "Manchester maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız ve oradan da puan almaya çalışacağız" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
Tete: 3'ü de istiyorduk ama olmadı Spor
Tete: 3'ü de istiyorduk ama olmadı
CHP'li eski vekil Musa Çam: Kılıçdaroğlu tarafından engellendik Güncel
CHP'li eski vekil Musa Çam: Kılıçdaroğlu tarafından engellendik
Fas, Fransız Charlie Hebdo ile Liberation hakkında şikayette bulundu Dünya
Fas, Fransız Charlie Hebdo ile Liberation hakkında şikayette bulundu
Berlin duvarı 94'te yıkıldı Spor
Berlin duvarı 94'te yıkıldı
Eylem yapan Trendyol işçileri gözaltına alındı Güncel
Eylem yapan Trendyol işçileri gözaltına alındı
Şenol Güneş: Hiçbir takıma ezilerek oynamadık Spor
Şenol Güneş: Hiçbir takıma ezilerek oynamadık