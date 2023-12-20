Saçlara iyi gelen şifalı ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ersoy Özdem
Saçlara iyi gelen şifalı ot
Doğanın mucizesi sinameki otunun yararları saymakla bitmiyor. Ancak saça bir başka şifa kaynağı oluyor. İşte en çok saça iyi gelen o ot ve yararları..

Özellikle, Hindistan, Sudan ve Somali’de sıklıkla görülen sinameki otu ülkemizde de Güney Akdeniz ve Ege’de görülüyor. Sinameki otunun 300 türü bulunuyor. Mart ve Ekim ayları arasında toplanıyor, bazı tedavilerde destek kuvvet sağlıyor. İşte yararları:

Baş ve kemik ağrısı ile mide ağrısına iyi geliyor.
Bağırsakları temizliyor.
Cildi güzelleştiriyor.
Parazitlerle mücadele ediyor.
Bağırsak kurtları ile savaşıyor.
Mideyi rahatlatıyor.
Kabızlığa iyi geliyor.
Vücuttaki iltihabı önlüyor.

ZAYIFLATIR MI?

Antioksidan özelliği sayesinde ödemle mücadele ediyor.
Yağ yakımını hızlandırıyor.

Zayıflamayı ve formda kalmayı sağlıyor.

Günde bir fincan alınarak metabolizma dengesini yerinde tutuyor.

İŞTE SAÇA YARARI

Saçları besleyerek canlılık kazandırıyor. Saçları geç uzayanlara şifa oluyor.

Kepeklenmeyi önlüyor. Kaşıntıları gideriyor.

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