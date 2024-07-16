Sadaka olarak verilen paradan çıkan not esnafı şaşırttı! İlk kez böyle bir durumla karşılaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sadaka olarak verilen paradan çıkan not esnafı şaşırttı! İlk kez böyle bir durumla karşılaştı

Hatay'da bir genç kızın sevdiğine kavuşmak için verdiği sadaka parasının üzerine yazdığı not herkesi şaşkına çevirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde köftecide çalışan Ali Ballı, müşteriden aldığı 20 TL'lik kağıt banknotun üzerinde bir şeyler yazdığını fark ederek yazıyı kontrol etti.

Paranın üzerini okuyan Ballı, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Parada, aşkını ilan birinin notu yer aldı.

"BEN ALPER'İ ÇOK SEVİYORUM ALLAH'IM ONU BANA NASİP ETSİN"

Verilen paranın üzerinde, "Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' ifadeleri yer aldığını gördü. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan iş yeri çalışanları durum karşısında şaşkınlık yaşadı. Ballı, yazıya konu olan Alper isimli kişiye seslenerek, "Alper bu kızı duy, bu zamanda böyle bir kız bulamazsın" ifadeleri yer aldı.

"İNŞALLAH SADAKASI KABUL OLUR SEVDİĞİNE KAVUŞUR"

20 TL'nin üzerindeki ilginç yazıyı gören Ali Ballı, "Herhangi bir şey olmadı. Normal sıradan bir müşteriye gitmiştim. Yemeği verdikten sonra para verdi. Normal olarak ücretini ödedi. Ben de parayı buraya getirdim. Parayı kasaya teslim ederken böyle ilginç bir yazı buldum. Sanırım bir hanımefendi sevgilisiyle aşk yaşarken ömür boyu onunla mutlu olmak istemiş. İnşallah hanımefendinin duası kabul olur, bir ömür boyu mutlu olurlar. Paranın üzerinde 'Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' diye yazmış. 20 TL'lik cüzi bir para üstüne yazılmış. Bence bunu yazanlar 16 veya 18 yaşlarında gençlerdir. Kasaya teslim ettik. Kasiyer arkadaşımız fark etti. İnşallah sadakası kabul olur. Sevdiğine kavuşur. Alper de duysun bu kızı artık. Kaçırmasın. Bu zamanda böylesini bulamazsın" diye konuştu.

aw247613-03.jpg

aw247613-02.jpg

aw247613-01.jpg

Son Haberler
Rahmi Koç'un emlakçısı şampiyon oldu Spor
Rahmi Koç'un emlakçısı şampiyon oldu
Trump suikast girişimi sonrası kulağı sargılı görüntülendi. İlk kez bu kadar duygusal göreceksiniz Dünya
Trump suikast girişimi sonrası kulağı sargılı görüntülendi. İlk kez bu kadar duygusal göreceksiniz
Holly Manders nikah tazeledi Spor
Holly Manders nikah tazeledi
Kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yarasına koştu! Takla atıp ters dönen otomobilde sıkıştılar... Gündem
Kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yarasına koştu! Takla atıp ters dönen otomobilde sıkıştılar...
Hizmet üretim endeksi arttı Ekonomi
Hizmet üretim endeksi arttı
Samsun'a dadanan canavarı köylü yakaladı. 'Kuyruğu uzun, çok büyük dişli, yırtıcı bir tipi var' Gündem
Samsun'a dadanan canavarı köylü yakaladı. 'Kuyruğu uzun, çok büyük dişli, yırtıcı bir tipi var'
Mersin ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı Gündem
Mersin ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı