Saddam Hüseyin'in filmi çekiliyor

Oscar'lı "Zoraki Kral" filminin senaristi David Seidler ile "Saddam Hüseyin'i Saklamak" adlı belgeselin yönetmeni Halkawt Mustafa, Saddam Hüseyin filmi çekecek. Film, devrik liderin sekiz ay boyunca saklandığı günlere odaklanacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Saddam Hüseyin'in filmi çekiliyor

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in filmi çekilecek. Filmin senaryosunu, "Zoraki Kral" (The King’s Speech) filminin senaristi David Seidler ve "Saddam Hüseyin'i Saklamak" (Hiding Saddam Hussein) belgeselinin yönetmeni Halkawt Mustafa birlikte kaleme aldı.

Film, 2003'te iktidarı kaybettikten sonra bir delikte saklanan Saddam Hüseyin ile onu saklayan Iraklı çiftçi Alaa Namık'ın hikayesine odaklanacak.

İktidardan düştükten sonra sekiz ay boyunca yer altında bir delikte saklanan Saddam Hüseyin'in bu günleri dramatik bir filme dönüşecek.

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Bağdat'taki Tikrit adlı kasabada çiftçi Namık'ın açtığı küçük deliğe gizlenen Saddam Hüseyin, 2003'te kaldığı delikten çıkarılmış, 2006'da da idam edilmişti. Delikte saklanarak geçen sürede Namık, Saddam Hüseyin'in kuaförü, doktoru ve koruması olmuş, aralarında dostluk gelişmişti.

Projenin yaratıcıları, Oscar'lı "Zoraki Kral" (The King’s Speech) senaristi David Seidler ile "Saddam Hüseyin'i Saklamak" (Hiding Saddam Hussein) belgeseli Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde övgü toplayan, Orta Doğu prömiyerini Kızıl Deniz Uluslararası Film Festivali'nde yapacak olan yönetmen Halkawt Mustafa. Filmin yönetmenliğini Halkawt Mustafa üstlenecek.

Mustafa, Seidler ile birlikte son üç yıllarını bu filmin senaryosunu yazarak geçirdiklerini anlattı. Her ikisinin de bu hikayenin alışılagelmiş Hollywood bakış açısı yerine, Namık'ın bakış açısıyla anlatılması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Mustafa, "Saddam Hüseyin'i bulma görevini üstlenen CIA ajanı hakkında bir film yapmak istemiyorum" diye konuştu.

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Saddam'ı gizleyen çiftçi Namık, ilk kez "Saddam Hüseyin'i Saklamak" (Hiding Saddam Hussein) belgeselinde konuşmuştu. Belgesel ilk kez 1 Aralık'ta Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.

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